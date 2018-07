França celebra vitórias de Simon e Benneteau em Paris

Número 20 do mundo, Simon derrotou o cipriota Marcos Baghdatis por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1. Agora, o tenista francês irá enfrentar o romeno Victor Hanescu, que nem estava classificado para o torneio, mas herdou a vaga do suíço Roger Federer - cansado, o líder do ranking desistiu de jogar em Paris.

Benneteau também ganhou nesta segunda-feira por 2 sets a 0. Atualmente em 37º lugar no ranking mundial, ele precisou de 1 hora e 23 minutos para derrotar o sérvio Viktor Troicki por 6/4 e 7/5, avançando para a segunda rodada do torneio, quando irá enfrentar outro tenista da França, Jo-Wilfried Tsonga.

Em outros resultados do dia no Masters de Paris, o espanhol Albert Ramos venceu o duelo com o compatriota Feliciano Lopez por 7/6 e 6/4, o também espanhol Marcel Granollers derrotou o russo Mikhail Youzhny por 6/4 e 6/3 e o polonês Jerzy Janowicz eliminou o alemão Philipp Kohlschreiber por 7/6 (7/5) e 6/4.

BRASIL - Também nesta segunda-feira, o tênis brasileiro comemorou uma vitória na chave de duplas em Paris. Jogando ao lado de croata Marin Cilic, Marcelo Melo derrotou o francês Jeremy Chardy e o polonês Lukasz Kubot por 6/3 e 6/4. Agora, eles enfrentam o sueco Robert Lindstedt e o romeno Horia Tecau.