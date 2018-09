França convoca Gasquet, Pouille e Paire e Espanha terá Nadal na semi da Davis

Dois dos principais candidatos ao título da Copa Davis, França e Espanha anunciaram seus convocados para a disputa da semifinal, daqui a dez dias. Os franceses, atuais campeões, terão a estreia de Benoit Paire, enquanto os espanhóis vão se reforçar com Rafael Nadal, o número 1 do mundo.

Paire, de 29 anos, ocupa atualmente a 56ª posição do ranking e vai defender a França na Davis pela primeira vez em sua carreira. Tenista muito técnico, com boas apresentações em quadra dura, Paire também é conhecido pelos acessos de fúria em quadra e por declarações polêmicas, nas quais já criticou colegas jogadores e a organização de torneios.

O atleta tem uma relação estremecida com a Federação Francesa de Tênis (FFT). Há dois anos, ele foi dispensado dos Jogos Olímpicos do Rio-2016 por "quebrar as regras" da equipe por permanecer muito tempo fora da Vila Olímpica e chegar tarde às dependências do time olímpico francês. Ao ser dispensado, criticou o torneio olímpico de tênis por não oferecer pontos no ranking da ATP.

Questionado sobre o temperamento do tenista, o capitão francês Yannick Noah minimizou seu comportamento. "Os canhotos espanhóis estão me preocupando mais do que isso. Ele é durão, sua mente é de aço", elogiou Noah.

"Esperamos contar com uma equipe forte o suficiente para encarar Rafael Nadal e Pablo Carreño Busta. Neste contexto, Benoit poderá ser muito útil", justificou o capitão francês Yannick Noah ao optar pelo tenista em razão das baixas dos experientes Jo-Wilfried Tsonga e Gael Monfils, ambos machucados.

A equipe da França ainda terá a experiência de Richard Gasquet e o bom momento de Lucas Pouille. Nicolas Mahut e Julien Benneteau serão os duplistas no confronto marcado para os dias 14, 15 e 16 deste mês, em Lille, diante da torcida francesa. O duelo será disputado sobre quadra dura indoor, o que será um obstáculo para os espanhóis.

Enquanto a França busca seu 11º título da Copa Davis, a Espanha tentará o sexto troféu contando novamente com Nadal, que já havia defendido a equipe no confronto das quartas de final, contra a Alemanha. Em comparação a este confronto, a única mudança na equipe será a entrada de Marcel Granollers no lugar de David Ferrer.

A outra semifinal terá Croácia e Estados Unidos. O time croata será liderado por Marin Cilic, atual vice-campeão do Aberto da Austrália e número sete do mundo. Os demais integrantes do time são Borna Coric (20º do ranking), Mate Pavic, Ivan Dodig e Franko Skugor.

Os norte-americanos terão Jack Sock (18º), Frances Tiafoe, Steve Johnson (31º), Sam Querrey (35º) e Mike Bryan. Este confronto será disputado na cidade de Zadar, na Croácia, sobre o saibro.