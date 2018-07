França define equipe para final da Copa Davis

A França definiu nesta terça-feira a equipe que buscará o título da Copa Davis em final contra a Sérvia, que será disputada entre os dias 3 e 5 de dezembro na cidade de Belgrado. Gael Monfils, Gilles Simon, Michael Llodra, Arnaud Clément e Richard Gasquet foram os nomes anunciados pelo capitão Guy Forget.

A lista não apresentou surpresas, já que Jo-Wilfried Tsonga e Julien Benneteau não puderam ser convocados por estarem contundidos. O sorteio do confronto será realizado no dia 2 de dezembro, quando Forget será obrigado a cortar um nome da lista. E a tendência, de acordo com o capitão, é de que Gasquet seja descartado.

A equipe francesa viajará no sábado para Belgrado, onde tentará faturar o décimo título da Copa Davis. A última conquista da França ocorreu em 2001, quando derrotou a Austrália na decisão. Neste ano, os franceses passaram por Alemanha, Espanha e Argentina para garantir presença na final.