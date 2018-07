França e EUA terminam primeiro dia de semifinal da Fed Cup empatados

O primeiro dia do duelo entre França e Estados Unidos pelas semifinais da Fed Cup terminou empatado. Neste sábado, Kristina Mladenovic e Sloane Stephens, a atual campeã do US Open, venceram seus jogos, mantendo o confronto completamente indefinido para o domingo, em Aix-en-Provence.

De virada, Mladenovic, a número 20 do mundo, superou CoCo Vandeweghe, a 16ª colocada no ranking da WTA, por 1/6, 6/3 e 6/2. A francesa perdeu o seu saque em cinco oportunidades, mas conseguiu seis quebras de serviço para derrotar a norte-americana.

Número 9 do mundo, Stephens venceu Pauline Parmentier, apenas a 122ª colocada no ranking, por 7/6 (7/3) e 7/5, na quadra de saibro indoor da Arena Pays d'Aix. Mas apesar da distância entre elas no ranking da WTA, o duelo não foi fácil para a norte-americana, tanto que ela salvou cinco set points quando sacava e perdia a primeira parcial por 5/4.

O duelo também teve mais de 50 erros não-forçados cometidos por cada jogadora, tendo 25 break points. Stephens aproveitou quatro de 11 e Parmentier converteu três de 14 chances.

O confronto prossegue neste domingo com dois jogos de simples, com a inversão dos duelos de sábado, além da partida de duplas, em que Mladenovic e Amandine Hesse vão encarar Madison Keys e Bethanie Mattek-Sands.

Atuais campeãs da Fed Cup, as norte-americanas estão em vantagem de 11 a 2 no retrospecto com a França, que venceu o último duelo entre as equipes em 2014.

Na outra semifinal do torneio por equipes do tênis feminino, a Alemanha está em vantagem de 2 a 0 contra a República Checa em Stuttgart.