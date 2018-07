França e República Checa empatam e Grã-Bretanha sai na frente da Sérvia na Davis

No único confronto com os dois jogos de simples da Copa Davis já finalizados nesta sexta-feira, a França buscou o empate com a República Checa, em duelo realizado na quadra dura indoor, na cidade checa de Trinec. Já os duelos Sérvia x Grã-Bretanha e Itália x Argentina, também válidos pelas quartas de final do Grupo Mundial, foram atrapalhados pelo mau tempo.

Em Trinec, Jo-Wilfried Tsonga decepcionou os franceses ao ser batido por Lukas Rosol em uma batalha de cinco sets. Contando com o apoio da torcida, o 78º do ranking superou o 10º do mundo por 6/4, 3/6, 4/6, 7/6 (10/8) e 6/4. Na sequência, Lucas Pouille salvou os franceses ao empatar o confronto, com uma vitória sobre Jiri Vesely por 7/6 (7/2), 6/4 e 7/5.

Com o resultado, checos e franceses estão empatados em 1 a 1 na série melhor de cinco jogos. O desempate vai acontecer neste sábado, com a partida de duplas. A França tem amplo favoritismo para este jogo por contar com Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert, os dois melhores duplistas da atualidade. Eles vão enfrentar Adam Pavlasek e Radek Stepanek.

O vencedor desta série terá pela frente na semifinal, o vitorioso do duelo entre Estados Unidos e Croácia. No primeiro jogo do confronto, os americanos fizeram valer a pressão da torcida e Jack Sock obteve virada incrível sobre o favorito Marin Cilic.

O atual número 12 do mundo abriu 6/4 e 6/3, mas não conteve a reação do anfitrião e perdeu os três sets seguintes por 6/3, 6/4 e 6/4. A segunda partida da série será disputada ainda nesta sexta, entre John Isner e Borna Coric, na quadra dura de Portland, nos Estados Unidos.

Na outra ponta da chave, os dois duelos não puderam contar com as duas partidas de simples programadas para o dia, por causa da chuva. No esvaziado duelo entre Sérvia e Grã-Bretanha, sem os astros Novak Djokovic e Andy Murray, Kyle Edmund substituiu o campeão de Wimbledon à altura e arrasou Janko Tipsarevic por 6/3, 6/4 e 6/0, no saibro de Belgrado.

A outra partida de simples será disputada neste sábado, entre o anfitrião Dusan Lajovic e James Ward. Nas duplas, os britânicos, atuais campeões da Davis, terão Jamie Murray e Dominic Inglot contra Tipsarevic e Nenad Zimonjic.

Na quadra de saibro de Pesaro, na Itália, os anfitriões levaram a pior na primeira partida da série. O experiente Andreas Seppi foi superado por Federico Delbonis em quatro sets: 7/6 (7/4), 3/6, 6/3 e 7/6 (7/3). A partida entre Fabio Fognini e Juan Monaco foi adiado para o sábado.

Nas duplas, o time argentino terá Juan Martín del Potro e Guido Pella contra Marco Cecchinato e Paolo Lorenzi.