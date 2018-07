França e República Checa ficam no empate no primeiro dia da decisão da Fed Cup

França e República Checa terminaram empatadas o primeiro dia de disputa da decisão da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis, que acontece nas quadras cobertas de Strasbourg, na França. As checas, atuais bicampeãs, largaram na frente com a suada vitória de Karolina Pliskova sobre Kristina Mladenovic em um duelo que teve duração de 3 horas e 48 minutos.

Número seis do ranking mundial da WTA, Pliskova venceu por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 4/6 e longos 16/14. No primeiro set, a checa usou jogadas de fundo de quadra para ter o controle da partida. No entanto, demonstrou nervosismo no set seguinte e foi derrotada pela francesa, a 42.ª colocada do mundo.

Pliskova retomou o domínio da partida no terceiro set, chegou a abrir 5/2 e teve dois match points. Mladenovic reagiu, recuperou a quebra e tornou o duelo emocionante. Mesmo com dores na coxa direita, a francesa chegou a virar a partida e teve a chance sacar para a vitória com o jogo em 12/11. Mas Pliskova quebrou de volta e pouco depois fechou a partida em 16/14.

No duelo seguinte, as donas da casa tiveram domínio da partida e saíram com a vitória. A francesa Caroline Garcia, 23.ª do ranking, bateu Petra Kvitova (13.ª) por 7/6 (8/6) e 6/3. O primeiro set foi bastante equilibrado com uma quebra para cada lado até uma falha da visitante no tie break, que deu a vitória para a francesa.

No segundo, Garcia chegou a abrir 4/1, mas deixou a adversária reagir para 4/3. No entanto, ela voltou a manter a calma, quebrou novamente o saque de Kvitova, abriu 5/3 e depois garantiu a vitória. O resultado recolocou a França forte na briga pelo título da competição, que não acontece desde 2003. Já as checas levantaram o troféu quatro vezes nas últimas cinco edições.

A disputa final continua neste domingo, a partir das 10h30 (de Brasília). O primeiro confronto será entre Garcia e Pliskova e na sequência duelam Mladenovic e Kvitova. Se continuar empatado, a definição da campeã será nas duplas no confronto entre Alizé Cornet/Pauline Parmentier e Lucie Hradecka/Barbora Strykova.