França põe três tenistas nas semifinais em Montpellier

Assim, os dois confrontos das semifinais deste sábado já estão definidos. Paire e Llodra duelam para garantir pelo menos um tenista francês na final de domingo, enquanto Nieminen enfrentará Gasquet para tentar estragar a festa da torcida.

Nesta sexta-feira, Nieminen se classificou ao derrotar o ucraniano Sergiy Stakhovsky por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/6 (7/2). Llodra, por sua vez, avançou com a vitória sobre o checo Jan Hajek por 7/6 (7/3) e 6/1.

Os outros dois confrontos das quartas de final, nesta sexta-feira, foram entre franceses. Gasquet ganhou de Julien Benneteau por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/1, enquanto Paire derrotou Gilles Simon por 7/5 e 7/6 (7/4).

ZAGREB - Também nesta sexta-feira, foram definidos os quatro semifinalistas do Torneio de Zagreb, na Croácia. O croata Marin Cilic irá enfrentar o russo Mikhail Youzhny, enquanto o austríaco Jurgen Melzer jogará com o holandês Robin Haase.

Cabeça de chave número 1 do torneio, Cilic confirmou o favoritismo e ganhou nesta sexta-feira do esloveno Blaz Kavcic por 2 sets a 0, com 6/3 e 7/6 (7/5). Youzhny, por sua vez, passou fácil pelo croata Ivan Dodig, ao fazer 6/3 e 6/2.

Nos outros dois jogos do dia, Melzer eliminou o checo Lukas Rosol com um duplo 6/4 e Haase derrotou o alemão Philipp Petzschner por 2 sets a 1, com 6/4, 3/6 e 6/0, também confirmando presença nas semifinais deste sábado em Zagreb.