França supera Itália e encara Holanda nas semifinais da Fed Cup

Depois do confronto terminar empatado em 1 a 1 no sábado, as tenistas francesas aproveitaram a torcida a seu favor e não deram chances para as adversárias no piso duro do Palais des Sports. Primeiro, Kristina Mladenovic (30ª colocada no ranking da WTA) passou por Sara Errani (22ª) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/1 e colocou a equipe anfitriã em vantagem.

Na sequência, Carolina Garcia (38ª) passou com tranquilidade por Camila Giorgi (40ª) por 6/3 e 6/4 e confirmou a classificação. A francesa dominou a partida. Acertou 11 winners, quebrou por três vezes o saque da italiana e garantiu o país nas semifinais.

A disputa de duplas aconteceu por mera formalidade. Mladenovic e Garcia derrotaram Martina Caregaro e Sara Errani por 6/0 e 6/1. A França segue firme em busca do terceiro título da Fed Cup. Na próxima fase jogará novamente como mandante, em abril, diante da Rússia.