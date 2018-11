França terá Chardy e Tsonga contra a Croácia de Cilic e Coric na final da Davis

O capitão da França, o ex-jogador Yannick Noah, escolheu Jeremy Chardy para as partidas de simples da final da Copa Davis contra a Croácia, que serão neste final de semana na quadra de saibro montada no estádio Pierre Mauroy, que tem teto retrátil, em Lille. No sorteio realizado nesta quinta-feira ficou decidida o ordem dos jogos de sexta a domingo e o tenista de 31 anos, número 40 do mundo, é a aposta da seleção anfitriã na luta pelo 11.º título da competição.

Chardy foi escolhido para o lugar de Lucas Pouille, 32.º do ranking da ATP, que no ano passado ganhou o ponto decisivo para a conquista da 10.ª taça da Davis para os franceses no confronto contra a Bélgica. Invicto em jogos no saibro pela Copa Davis, ele vai abrir as disputas, às 11 horas (de Brasília), contra o croata Borna Coric, que ocupa a 12.ª colocação.

Na sequência entrarão em quadra Jo-Wilfried Tsonga contra Marin Cilic. O francês perdeu boa parte da temporada por causa de lesões, tanto que é apenas o número 259 do mundo. Mas é outra aposta de Noah pela experiência em confrontos de Copa Davis contra um rival que está em sétimo no ranking e jogou na semana passada o ATP Finals, em Londres.

Caso não haja alterações, os jogos de simples no domingo terão os tenistas invertidos, sendo que Chardy abrirá o dia contra Cilic e Tsonga fechará as disputas contra Coric. Mas antes, no sábado, haverá a partida de duplas. Favoritos, Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut - ficaram com o vice no ATP Finals - enfrentarão Mate Pavic and Ivan Dodig.

A Croácia busca o seu segundo título - o primeiro foi em 2005 contra a Eslováquia - nesta que é a última final nos moldes atuais da Copa Davis. A partir de 2019 haverá uma fase final da competição, que será disputada em uma única sede. A escolhida para o ano que vem é Madri, na Espanha.