França vai à final da Copa Davis e Itália sobrevive na Suíça

A edição de 2014 da Copa Davis já tem um dos seus finalistas definidos. Neste sábado, a França fez 3 a 0 no confronto com a atual bicampeã República Checa ao vencer o jogo de duplas. Em Roland Garros, Richard Gasquet e Jo-Wilfried Tsonga derrotaram Radek Stepanek e Tomas Berdych por 3 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/4 7/6 (7/5) e 6/1, em 3 horas e 35 minutos.

Gasquet e Tsonga venceram os jogos de simples da série na sexta-feira, mas inicialmente a opção da França era por utilizar Gael Monfils e Julian Benneteau na partida de duplas. O capitão da equipe, porém, mudou a escalação e a estratégia deu certo, com a terceira vitória da França no saibro da quadra Philippe Chatrier, a principal do complexo de Roland Garros.

Assim, a França se classificou para a final da Copa Davis, que não disputava desde a derrota para a Sérvia na decisão de 2010. Com dez títulos, os franceses agora tentarão se isolar da Grã-Bretanha como terceiro maior vencedor do torneio, atrás de Estados Unidos (32 conquistas) e Austrália (28).

A França aguarda a definição do seu adversário na decisão da Copa Davis, que será em casa se for diante da França e fora caso a Itália avance. A definição da outra semifinal, aliás, ficou para este domingo após os italianos diminuírem para 2 a 1 a vantagem dos suíços com a vitória no jogo de duplas, em Genebra.

Após abrir 2 a 0 na sexta-feira, com as vitórias de Roger Federer e Stan Wawrinka nos jogos de simples, a Suíça foi derrotada no jogo de duplas. Sem Federer, poupado, a dupla formada por Wawrinka e Marco Chiudinelli perdeu para os italianos Fabio Fognini e Simone Bolelli por 3 sets a 2, com parciais de 7/5, 3/6, 5/7, 6/3 e 6/2, em 3 horas e 57 minutos.

Neste domingo, a Suíça precisa de uma vitória para se garantir na decisão da Davis. No primeiro jogo do dia, Federer está programado para encarar Fognini. Depois, Wawrinka vai duelar com Bolelli.

REPESCAGEM

Pela repescagem do Grupo Mundial, Croácia e Bélgica abriram vantagem de 2 a 1 sobre Ucrânia e Holanda, respectivamente, no jogo de duplas. Após ser poupado do primeiro dia, o croata Marin Cilic atuou ao lado de Marin Draganja e bateu os holandeses Robin Haase e Jean-Julier Rojer por 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6, 6/3 e 6/4, em Amsterdã.

Em Tallin, na Estônia, os belgas Ruben Bemelmans e Oliver Rochus venceram os ucranianos Sergiy Stakhovski e Sergei Bubka por 3 sets a 2, com parciais de 6/2, 6/3, 2/6, 3/6 e 6/2. A definição dessas séries, assim, ficou para os jogos de simples do domingo.