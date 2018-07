França vence Alemanha nas duplas e avança às semifinais da Davis

STUTTGART - A França está classificada para as semifinais do Grupo Mundial da Copa Davis, que serão realizadas em setembro. Neste sábado, Michael Llodra e Jo-Wilfried Tsonga venceram os alemães Christopher Kas e Philipp Petzschner por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4), 6/4 e 6/4, para fazer 3 a 0 no confronto, disputado na cidade de Stuttgart.

Vice-campeã da Copa Davis em 2010, a França abriu vantagem no confronto na sexta-feira ao fazer 2 a 0 com as vitórias em simples de Richard Gasquet e Gael Monfils sobre, respectivamente, Florian Mayer e Philipp Kohlschreiber. Neste sábado, os franceses confirmaram o domínio do confronto com a vitória por 3 sets a 0 no jogo de duplas.

Agora, a França aguarda a definição do seu adversário nas semifinais, que sairá do confronto entre Estados Unidos e Espanha, em Austin. Os visitantes lideram por 2 a 0, Caso confirmem a vantagem, os espanhóis vão receber a França. Já em caso de virada norte-americana, os franceses irão atuar em casa.

Suíça. A Suíça está classificada para a repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis. Campeões do torneio de duplas de tênis dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, Roger Federer e Stanilas Wawrinka reviveram a parceria vitoriosa neste sábado e superaram os portugueses Frederico Gil e Leonardo Tavares por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4, em Berna.

Com o resultado, a Suíça faz 3 a 0 no confronto válido pelo Grupo I do Zonal Europa/África, já que Federer e Wawrinka também venceram os jogos de simples na sexta-feira, garantindo a classificação para a repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis. Assim, os dois jogos de domingo servirão apenas para cumprir tabela.