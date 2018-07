França vence Bélgica nas duplas e fica a uma vitória da taça na Copa Davis

A França está a uma vitória do título da Copa Davis. Neste sábado, jogando em casa, na cidade de Lille, a dupla formada por Pierre-Hugues Herbert e Richard Gasquet derrotou os belgas Joris de Loore e Ruben Bemelmans por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6, 7/6 (7-2) e 6/4.

O resultado deixou o time anfitrião em vantagem de 2 a 1 na decisão do torneio. No primeiro dia, na sexta-feira, o time da Bélgica saiu em vantagem com o triunfo de David Goffin sobre Lucas Pouille. Os franceses reagiram e deixaram tudo igual com a vitória de Jo-Wilfried Tsonga sobre Steve Darcis.

A França agora precisa vencer pelo menos um dos jogos deste domingo para garantir a taça. A primeira partida será entre Tsonga e Goffin. Na sequência, entram em quadra Pouille e Darcis.

Com a quadra lotada no Stade Pierre Mauroy, a dupla francesa venceu o primeiro set sem dificuldades. Herbert e Gasquet chegaram a abrir 5 a 0 e tiveram duas chances de quebra para completar o pneu. Mas desperdiçaram e só fecharam o primeiro set no game seguinte.

Na sequência, os belgas reagiram, conseguiram duas quebras contra uma dos franceses e deixaram o jogo empatado em 1 a 1. O terceiro set foi o mais equilibrado, sendo definido apenas no tiebreak.

O set final começou parelho, Loore e Bemelmans desperdiçaram dois breakpoints no sexto game e permitiram a reação francesa. Gasquet e Herbert conseguiram a quebra no sétimo e não vacilaram mais, fechando em 6/4.