França vence China na abertura da Copa Hopman

A vitória francesa foi conquistada de virada. No primeiro jogo do dia, Na Li, que foi vice-campeã do Aberto da Austrália e faturou o título de Roland Garros, derrotou Bartoli por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/4. O triunfo pode ser importante para aumentar a confiança da chinesa, que sofreu com uma lesão no joelho direito no segundo semestre do ano e caiu de rendimento.

Em seguida, Gasquet superou Di Wu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, empatando o duelo. A definição do confronto, então, ficou para o jogo de duplas mistas, vencido por Bartoli e Gasquet por 2 sets a 0 sobre Li e Wu, com um duplo 6/1.

A Copa Hopman prossegue no domingo, com a disputa do duelo entre a anfitriã Austrália, representada por Jarmila Gajdosova e Lleyton Hewitt, e a Espanha, com Anabel Medina Garrigues e Fernando Verdasco, também válida pelo Grupo B.

As equipes do Grupo A - República Checa, Estados Unidos, Dinamarca e Bulgária - estreiam na competição apenas na segunda-feira. Os norte-americanos são os atuais campeões da Copa Hopman.