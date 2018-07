França vira nas duplas e fica perto do título na Copa Davis

A França ficou mais perto do título da Copa Davis. Em partida disputada em Belgrado neste sábado, a dupla formada por Michael Llodra e Arnaud Clement superou de virada os sérvios Viktor Troicki e Nenad Zimonjic por 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 6/7 (3/7), 6/4, 7/5 e 6/4. Assim, a equipe francesa abriu 2 a 1 na série melhor de cinco.

Na sexta-feira, a França já havia colocado vantagem de 1 a 0 com a tranquila vitória de Gael Monfils sobre Janko Tipsarevic por 3 sets a 0. Mas logo na sequência, Novak Djokovic ganhou de Gilles Simons pelo mesmo placar e empatou o confronto.

Mesmo jogando em casa, a Sérvia ficou em situação complicada e precisa vencer os dois jogos de simples no domingo para ficar com o título. O primeiro será disputado entre Novak Djokovic e Gael Monfils. E se o sérvio terceiro do ranking mundial ganhar, a partida decisiva deve ser entre Janko Tipsarevic e Gilles Simons.

Na emocionante partida deste sábado, Llodra e Clement apostaram em um jogo mais regular para superar os sérvios. Embora tenham feito menos aces (quatro contra 11) e winners (101 contra 120), eles desperdiçaram apenas 34 bolas, quase a metade dos 60 erros de Troicki e Zimonjic.

Contando com o apoio da torcida, os sérvios começaram melhor e abriram 2 sets a 0. A dupla francesa descontou na sequência e o jogo permaneceu parelho até o final do quarto set, quando Troicki e Zimonjic obtiveram dois break points e ficaram bem próximos da vitória. No primeiro, Clement salvou com um grande serviço. E na sequência, após o tenista francês ser interrompido pela torcida quando daria o segundo saque e discutir com a arbitragem, a devolução foi na rede.

A partir daí, a dupla sérvia se desestabilizou. Melhor para Llodra e Clement, que quebraram os adversários na sequência, empataram o jogo e venceram o quinto set sem maiores problemas, deixando a França mais próxima do título.