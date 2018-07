Francês elimina Cilic e encara Goffin na final do Torneio de Tóquio

Com uma virada surpreendente, o tenista francês Adrian Mannarino despachou neste sábado o croata Marin Cilic, pela semifinal do Torneio de Tóquio, no Japão. O 31º colocado do ranking derrotou o atual número 5 com direito a um "pneu" no terceiro set: 6/7 (5/7), 6/4 e 6/0.

Apesar dos 12 aces, o vice-campeão de Wimbledon encontrou dificuldade ao longo de toda a partida. Mesmo para fechar o set inicial, Cilic sofreu diante de um regular Mannarino, que alcança a final após ver favoritos saírem do seu caminho antes de enfrentá-los. Caso, por exemplo, do canadense Milos Raonic, que abandonou por lesão logo na segunda rodada.

Neste domingo, o tenista da França vai tentar buscar o primeiro título de nível ATP da carreira. O atleta de 29 anos já tem três vice-campeonatos, um deles neste ano, em Antalya, na Turquia.

Para tanto, terá pela frente o belga David Goffin na decisão. O atual número 11 do mundo venceu neste sábado o argentino Diego Schwartzman por 2 sets a 0, em duplo tie-break: 7/6(7/3) e 7/6 (8/6). Goffin vai disputar a final do torneio de nível ATP 500 pela segunda vez seguida na carreira - ficou com o vice em 2016.

Goffin mira o quarto título da carreira, o segundo neste ano. O primeiro foi obtido na semana passada, em Shenzhen, também na China. Ele tem ainda dois vice-campeonatos nesta temporada.

SOARES CONHECE RIVAL DA FINAL

O brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray conheceram neste sábado seus rivais na decisão de duplas, no domingo. Serão os japoneses Ben Mclachlan e Yasutaka Uchiyama. Curiosamente, Soares venceu os tenistas do Japão no mês passado, no duelo do Brasil contra o país rival pelos playoffs da Copa Davis. Soares e Marcelo Melo levaram a melhor por 3 sets a 0. Porém, o Brasil perdeu o confronto por 3 a 1 na série melhor de cinco jogos.