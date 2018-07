Francês Tsonga faz clínica com crianças de comunidades carentes

SÃO PAULO - Os melhores tenistas do mundo estão no Brasil para os jogos-exibição do Gillette Federer Tour, que acontece até domingo no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Mas essa é apenas uma pequena parcela das atividades que eles têm desempenhado para promover o tênis no País.

O francês Jo-Wilfried Tsonga e os duplistas brasileiros Bruno Soares e Marcelo Melo fizeram na tarde deste sábado uma clínica com crianças e adolescentes do Favela Open, uma ONG que trabalha desde 2004 para desenvolver tênis em comunidades carentes e aldeias indígenas.

"Eu sempre adoro jogar com as crianças. É bom ajudá-las e dar motivação para que elas continuem praticando tênis", comenta Tsonga, que costuma promover exibições com os pequenos na França.

O mineiro Bruno Soares também tem consciência da importância de atividades sociais e procurou falar muitas palavras de incentivo para todos os aprendizes. "Esse tipo de projeto é extremamente importante para tudo. É uma oportunidade que eles têm de praticar um esporte e pode trazer muitas revelações", afirma.

O Favela Open realiza trabalhos em quarenta comunidades, entre elas estão Heliópolis, Paraisópolis, Brasilândia, Capão Redondo, Campo Limpo e Jardim Ângela. Para o idealizador do projeto, Jorge Nascimento, essa é uma chance única para as crianças. "É colocar uma formiguinha com um elefante, é uma coisa fantástica."

Ele revela que a empolgação do grupo para conhecer os tenistas era tão grande que eles chegaram ao Ibirapuera às 5 horas, sendo que a atividade estava programada apenas para 12h45. "Ninguém conseguia dormir. Eu tinha de baixar um pouco a adrenalina deles, então, fomos para o Parque do Ibirapuera jogar um pouco de tênis", conta.

JOGOS

Serena Williams entra em quadra pelo Gillette Federer Tour contra a bielo-russa Victoria Azarenka neste sábado, às 19h30, no ginásio do Ibirapuera. Na sequência, Roger Federer volta à quadra diante do francês Jo-Wilfried Tsonga.