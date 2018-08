Francesa Caroline Garcia vence de virada na estreia em New Haven

Principal favorita ao título do Torneio de New Haven após a desistência da romena Simona Halep, a francesa Caroline Garcia sofreu para avançar no seu jogo de estreia no último evento preparatório ao US Open. Nesta terça-feira, a número 6 do mundo derrotou de virada a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich, a 37ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 6/2 e 6/4.

O confronto foi o terceiro entre Garcia e Sasnovich, sendo que a francesa venceu todos, ainda que desta vez tenha precisado de 2 horas e 59 minutos para derrotar a tenista da Bielo-Rússia. Para isso, converteu seis de dez break points, o que foi suficiente para assegurar o triunfo, ainda que tenha perdido o seu saque em três oportunidades.

Nas quartas de final do Torneio de New Haven, Garcia terá pela frente a vencedora do duelo entre Anett Kontaveit, da Estônia, e Monica Puig, da Costa Rica. Kontaveit, aliás, bateu nesta terça a francesa Pauline Parmentier por 3/6, 6/2 e 6/2.

E quem também garantiu presença nessa etapa do evento foi a suíça Belinda Bencic, substituta de Halep na chave, que aplicou um duplo 6/4 na italiana Camila Giorgi. Já a espanhola Carla Suárez Navarro avançou por W.O. após a desistência da britânica Johanna Konta, que está com uma virose.