Francesa surpreende Kvitova e encara Halep na final de Pequim

A tenista francesa Caroline Garcia surpreendeu a experiente Petra Kvitova neste sábado e avançou à final do Torneio de Pequim, na China. Atual número 15 do mundo, Garcia bateu a rival checa por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1h30min de jogo.

Favorita, Kvitova caiu diante da rival em razão das dificuldades que exibiu no saque ao longo da partida. Foram 11 duplas faltas e apenas 51% de aproveitamento com o primeiro serviço. Garcia tirou vantagem dos vacilos da checa e faturou quatro quebras de saque, o que foi determinante para a vitória.

Na final, Garcia terá um desafio ainda mais complicado pela frente. Ela enfrentará a romena Simona Halep, que embalou na chave, deixando para trás rivais como a russa Maria Sharapova e a letã Jelena Ostapenko, campeã de Roland Garros.

Ao vencer Ostapenko neste sábado, a tenista da Romênia obteve um grande feito. Garantiu a chegada ao topo do ranking, na próxima atualização, na segunda-feira. Ela ocupará a posição de número 1 do mundo pela primeira vez na carreira.