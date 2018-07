Francesca Schiavone decepciona e perde em estreia no WTA de Florianópolis

FLORIANÓPOLIS - Uma das tenistas mais aguardadas pelo público catarinense no Torneio de Florianópolis, a italiana Francesca Schiavone voltou a decepcionar no Brasil, nesta segunda-feira. Após cair na estreia no Rio Open, na semana passada, ela foi eliminada logo em sua primeira partida no torneio de nível WTA sediado na capital catarinense.

Schiavone, ex-Top 10 e campeã de Roland Garros em 2010, não resistiu à checa Barbora Zahlavova Strycova e foi derrotada por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 7/5, em 2h20min de partida. O revés manteve o jejum de vitórias da italiana em 2014. Ainda sem vencer na temporada, Schiavone acumulou a 9ª derrota consecutiva, desde o fim de 2013.

No piso duro da competição em Florianópolis, a tenista da Itália teve fraco desempenho no saque. Cometeu oito duplas faltas e só acertou 64% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Assim, acabou sofrendo cinco quebras de saque.

Na segunda rodada, Strycova terá pela frente a casaque Yaroslava Shvedova, que avançou ao derrotar a espanhola Silvia Soler-Espinosa por 7/6 (7/1) e 7/6 (7/1). Ainda nesta sgeunda, a espanhola Garbiñe Muguruza, segunda cabeça de chave, derrotou a norte-americana Vania King por 6/2, 3/6 e 7/5.

Muguruza, uma das surpresas do último Aberto da Austrália, vai encarar agora Chanelle Scheepers. A sul-africana foi à segunda rodada ao superar a israelense Julia Glushko por 4/6, 6/0 e 6/3.

A programação do torneio, que foi atrasada por causa da chuva no domingo, prevê duas participações brasileiras ainda nesta segunda. Beatriz Haddad Maia e Gabriela Cé entraram em quadra mais tarde. Já Maria Fernanda Alves acabou sendo eliminada na primeira rodada do qualifying.