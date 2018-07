Francesca Schiavone supera americana e é campeã do Rio Open

A tenista italiana Francesca Schiavone, 132ª no ranking da WTP, conquistou na tarde deste domingo o título do torneio de simples do Rio Open, disputado no Rio de Janeiro. Ela venceu a norte-americana Shelby Rogers, 131ª do mundo, por 2 sets a 1 (2/6, 6/2 e 6/2).

Aos 35 anos, Schiavone participou pela segunda vez desse torneio - na primeira ocasião, em 2014, havia sido eliminada na primeira rodada. Este foi o sétimo título da carreira da italiana - o mais importante foi do torneio de Roland Garros, em 2010. Ela chegou a figurar como a quarta melhor tenista do mundo.

Com a vitória deste domingo, Francesca deve voltar a estar entre as 100 melhores tenistas do mundo.

"Felicidade. Hoje de manhã escrevi essa palavra em português, independentemente do resultado, para dividir com vocês minha alegria. Para mim hoje é dia de festa e de muitas emoções. O Brasil é um país maravilhoso, e o sorriso de vocês preencheu meus útlimos dias. Então, obrigado a vocês e sorte nas Olimpíadas. Sorte a Rogers, também", declarou a italiana, alternando as línguas portuguesa e espanhola e cumprimentando também a adversária, de 23 anos.