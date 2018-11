Franceses batem croatas nas duplas e seguem vivos na final da Davis

A França ganhou uma sobrevida na decisão da Copa Davis. Neste sábado, a equipe diminuiu a sua desvantagem na decisão para 2 a 1 ao vencer o jogo de duplas com Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert, que derrotaram os croatas Ivan Dodig e Mate Pavic por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/4, 3/6 e 7/6 (7/3), em 3 horas e 38 minutos.

Em busca do seu primeiro título da Copa Davis desde 2005, a Croácia iniciou o segundo dia da decisão contra os atuais campeões do torneio por equipes vencendo por 2 a 0, em função dos triunfos de Marin Cilic e Borna Coric sobre Jeremy Chardy e Jo-Wilfried Tsonga, respectivamente, em jogos definidos em três sets, com triunfos tranquilos.

Mas esse cenário de domínio da Croácia se alterou neste sábado na quadra de saibro instalada no Estádio Pierre-Mauroy, mantendo viva a equipe capitaneada por Yannick Noah, graças ao desempenho da dupla campeã de Roland Garros e vice do ATP Finals nesta temporada.

A dupla francesa fez sete aces, um a mais do que a croata, além de ter cometido seis duplas-faltas, também uma a mais do que os oponentes. Foram ainda 54 winners e 36 erros não-forçados de Mahut e Herbert contra 44 e 31, respectivamente, dos oponentes.

Nos dois primeiro sets da partida, Dodig e Pavic foram dominados pela dupla francesa, que deu poucas chances de reação. Herbert jogou agressivamente e Mahut cresceu nos pontos decisivos das duas parciais, vencidas por 6/4.

A parceira da Croácia, porém, encontrou seu ritmo gradualmente, deu trabalho especialmente quando Herbert estava no saque e venceu o terceiro set por 6/3, forçando a realização do quarto. Dessa vez, a disputa foi mais equilibrada, mas os anfitriões prevaleceram no tie-break, fechando a partida em 3 a 1.

A final da Davis prossegue no domingo, com os croatas só precisando de um triunfo para assegurarem o título da competição. Os duelos previstos são Chardy x Cilic e Tsonga x Coric. A França precisará vencer ambos os confrontos para levar a taça.