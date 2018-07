Franceses vencem e avançam no Masters 1000 de Paris

A torcida local fez a festa na rodada noturna do primeiro dia do Masters 1000 de Paris, o último antes da disputa do ATP Finals, em Londres, que reúne os oito melhores da temporada. Os dois representantes da França que entraram em quadra tiveram boas atuações, venceram e avançaram à segunda rodada da competição.

O primeiro a entrar na quadra central foi Richard Gasquet. O atual número 23 do ranking mundial teve muito trabalho para ganhar de Denis Istomin, do Usbequistão. Perdeu o primeiro set no tie-break por 7 a 4, teve mais facilidade no segundo ao fazer 6/2 e contou com o abandono do rival na terceira e decisiva parcial quando já vencia facilmente por 4 a 0. Na segunda rodada, terá pela frente o espanhol Roberto Bautista-Agut (cabeça de chave 11), que fará sua estreia.

Na sequência, Julien Benneteau iniciou mais uma campanha por um título inédito em toda sua carreira - com 32 anos, já disputou 10 finais, mas não ganhou nada até o momento. Contra Yen-Hsun Lu, de Taiwan, o atual número 28 do mundo ganhou facilmente por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Na segunda rodada, terá uma pedreira pela frente: o escocês Andy Murray, oitavo do ranking, que foi campeão em Valência no último domingo.