Franceses vencem e pegarão André Sá na semifinal de duplas do Torneio de Queen's

Por causa do atraso na agenda normal de confrontos motivada pelo tempo ruim na capital inglesa, Cilic e Dragnja entraram em quadra desgastados diante de Benneteau e Roger-Vasselin, pois poucas horas antes tiveram de disputar um duelo diante do norte-americano John Isner e o polonês Marcin Matkowski, que foram eliminados pelos croatas com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.

André Sá é o único brasileiro ainda vivo na chave de duplas do Torneio de Queen's, que serve de preparação para Wimbledon, Grand Slam que começa no próximo dia 27. Horas mais cedo, além de Bruno Soares, Marcelo Melo também foi eliminado ao lado do argentino Juan Martín del Potro nas quartas de final.

Já na chave de simples, outro tenista que acabou eliminado ao se ver obrigado a disputar dois jogos em um mesmo dia nesta sexta-feira foi o espanhol Roberto Bautista Agut. Depois de ter batido o norte-americano Donald Young, o sexto cabeça de chave da competição foi superado pelo canadense Milos Raonic, terceiro pré-classificado, que venceu por 6/4 e 6/2 para ir às semifinais, fase na qual terá pela frente o australiano Bernard Tomic. Este último avançou ao eliminar o luxemburguês Gilles Muller por 2 sets 1, com 7/6 (7/5), 4/6 e 6/2.

HALLE - Em outro duelo encerrado no final do dia de confrontos de eventos da ATP nesta sexta-feira, o alemão Florian Mayer foi às semifinais do ATP 500 de Halle ao bater o italiano Andreas Seppi por 7/6 (7/4) e 6/3. O seu adversário na luta por uma vaga na decisão será o austríaco Dominic Thiem, que horas mais cedo contou com a desistência do local Philipp Kohlschreiber e sequer precisou entrar em quadra para avançar. O suíço Roger Federer e o alemão Alexander Zverev fazem a outra semifinal.