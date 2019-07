Frank Lampard é confirmado como novo treinador do Chelsea

O Chelsea anunciou nesta quinta-feira, através de um comunicado, a contratação de seu ex-jogador Frank Lampard como novo treinador da equipe. O ex-jogador, de 41 anos, na temporada passada dirigiu o Derby County e assinou um contrato de três anos.

"Estou imensamente orgulhoso por regressar ao Chelsea como treinador principal. Todo mundo sabe o meu amor por este clube e a história que tivemos. No entanto, meu foco é trabalhar duro, trazer mais sucesso ao clube e mal posso esperar para começar", disse.

Para Marina Granovskaia, diretora do Chelsea, "Frank possui conhecimento fantástico e compreensão do clube e na última temporada demonstrou que é um dos jovens treinadores com mais talento".

"Depois de 13 anos como jogador, onde ele se tornou lenda do clube e nosso artilheiro, acreditamos que é o momento certo para o seu retorno e estamos muito felizes. Faremos tudo o que pudermos para garantir que ele tenha todo o apoio necessário para ser um grande sucesso", apontou Granovskaia.

Lampard, que chegou ao Stamford Bridge em junho de 2001, defendeu a camisa do Chelsea por 13 temporadas, entrando em campo em 648 partidas e se tornando no maior artilheiro da história do clube londrino, com 211 gols. Seu último jogo foi no dia 4 de maio de 2014, contra o Norwich, pelo Campeonato Inglês.

Pelo clube, o novo treinador conquistou diversos títulos, entre eles uma Liga dos Campeões da Europa, além de ter levantado o Campeonato Inglês em três oportunidades. Lampard ocupa a vaga deixada pelo italiano Maurizio Sarri, que comandará a Juventus. /Com informações da EFE