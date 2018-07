Futuro da escola no Rio preocupa o tenista Fabiano de Paula

O tenista Fabiano de Paula está preocupado com o futuro da escola. Em razão da crise econômica, com efeitos fortes sobre o Rio, o atleta não sabe se conseguirá manter os apoios que ajudam a sustentar o projeto. “Vamos tentar manter um ou dois professores, uma pessoa para a assistência social”, diz Fabiano, 28 anos, que será pai em breve.

A escola atende cerca de 80 crianças e é bancada pelo Instituto Tennis Route e Rio Open, com apoio da secretaria estadual de Esporte, Lazer e Juventude. A escola surgiu em 2015, quando o tenista decidiu aproveitar a quadra de saibro quase abandonada na Rocinha para ocupar as crianças. “O objetivo nunca foi formar tenistas, mas ensinar educação e disciplina”, explica o atleta que também mora na favela.

Fabiano, atual 143º do ranking de duplas, busca patrocínio para se manter no circuito profissional. O tenista treina na Tennis Route com o técnico Duda Matos, que também trabalha com Thiago Monteiro e Bia Haddad, dois dos principais tenistas do Brasil.