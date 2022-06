Futuro nº 2 do mundo no tênis, Zverev passa por cirurgia e evita apontar data para retorno

Prestes a ocupar a vice-liderança do ranking, o tenista alemão Alexander Zverev revelou nesta terça-feira que foi submetido a uma cirurgia para recuperar os ligamentos rompidos no tornozelo direito. O atual número três do mundo sofreu a grave lesão na semifinal de Roland Garros, em jogo contra Rafael Nadal, na semana passada.

"Na próxima semana, eu vou alcançar o meu melhor ranking da carreira, com o segundo lugar, mas nesta manhã eu precisei passar por cirurgia", disse o atleta alemão, em vídeo em que aparece na cama do hospital.

Zverev deve alcançar a segunda posição do ranking por conta dos descontos na pontuação a serem feitos na próxima segunda-feira. Assim, ele assumirá o segundo posto, atrás apenas do russo Daniil Medvedev. O sérvio Novak Djokovic cairá para o terceiro lugar, logo à frente de Nadal.

O tenista da Alemanha se machucou no fim do segundo set contra o rival espanhol. Ao buscar uma bola no fundo da quadra, ele escorregou e torceu o tornozelo. Sem esconder as dores, ele caiu no saibro aos gritos e precisou deixar a quadra numa cadeira de rodas. No dia seguinte, revelou o rompimento dos três ligamentos.

"Para retornar às competições o mais rápido possível, garantir que todos os ligamentos se curem adequadamente e para retomar a estabilidade completa no meu tornozelo, a cirurgia era a melhor escolha", afirmou o tenista. "Minha reabilitação completa agora e eu vou fazer tudo para voltar mais forte do que nunca!"

O alemão, que vinha em boa fase no circuito, evitou apontar uma data para o seu retorno. A imprensa europeia chegou a especular em dois meses. Nesta semana, o irmão de Alexander, Mischa Zverev, afirmou ao jornal Bild que está descartada a possibilidade de retorno a tempo de disputar o Torneio de Wimbledon, que começa no dia 27 deste mês.