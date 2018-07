Gabriel Decamps e Maria Clara sonham com Roland Garros

Campeões do torneio "Rendez-Vous à Roland-Garros", o paulista Gabriel Decamps e a carioca Maria Clara Silva ainda sonham com uma vaga na chave juvenil do Grand Slam francês. Os brasileiros se credenciaram para disputar um triangular com os chineses Chengze Lu e Yue Yuhan e com os indianos Basil Khuma e Sathwika Sama, que participaram de um qualificatório no mesmo molde em seus países.

O evento está marcado para o dia 24 de maio, em uma quadra montada junto à Torre Eiffel, em Paris. Os campeões deste triangular receberão convite para disputar Roland Garros, já os perdedores poderão disputar o qualifying, dependendo do ranking de cada um.

Aos 15 anos, Gabriel bateu Felipe Alves na decisão por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e comemorou a conquista. "Acho que o detalhe da vitória foi minha cabeça. Entrei solto porque ele era o favorito, e deu certo", contou o garoto.

Apesar da empolgação, o tenista - joga desde os cinco anos por influência do pai e treina desde os sete anos com William Kyriakos - ainda não faz planos sobre a disputa em Paris. "Estou muito emocionado ainda, mas sei que terei de dar tudo para chegar na chave principal."

O vice-campeão Felipe Alves, sobrinho de Fernando Meligeni, aguarda nova chance. "Senti a pressão da final, estava um pouco ansioso. Ele jogou muito bem."

No feminino, Maria Clara arrasou a paulista Erika Pereira até com um "pneu" em sets diretos, por 6/3 e 6/0. A jovem de 17 anos gostou de sua postura na partida. "Erika sempre joga bem, mas facilitou para mim. Precisei me manter concentrada, porque nas outras rodadas senti a torcida. Desta vez, fiquei focada."

A tenista do Rio, que disputa seu último ano como juvenil, está radiante com a viagem a Paris e a oportunidade de disputar Roland-Garros. "Não caiu a ficha ainda. É uma oportunidade única, o sonho de qualquer tenista. Vou me preparar muito para o triangular", garante.

Na decisão do terceiro lugar do "Rendez-Vous à Roland-Garros", a paulista Sophia Chow derrotou Gabriela Rezende, por 6/4 e 6/0, e Igor Marcondes superou Lucas Koelle, por 6/3 e 6/1. Os vencedores ficarão como reservas. O "Rendez-Vous à Roland-Garros" é uma parceria entre a Federação Francesa de Tênis (FFT) e a Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

Classificação final:

Masculino

Campeão: Gabriel Decamps (SP)

Vice-campeão: Felipe Alves (SP)

Terceiro colocado: Igor Marcondes (SP)

Quarto colocado: Lucas Koelle (SP)

Feminino

Campeã: Maria Clara Silva (RJ)

Vice-campeã: Erika Pereira (SP)

Terceira colocada: Sophia Chow (SP)

Quarta colocada: Gabriela Rezende (PR)