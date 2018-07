Gabriela Cé vence mais uma e vai às quartas de final em Florianópolis

Com a vitória, Gabriela obteve seu melhor resultado em um torneio de nível WTA. A tenista de 22 anos nunca havia alcançado a fase de quartas de final no circuito de elite feminino. Em busca de uma vaga inédita na semifinal, a brasileira enfrentará a alemã Annika Beck, terceira cabeça de chave, que avançou ao superar a francesa Alizé Lim por 6/1 e 6/2, também nesta quarta.

Para surpreender a rival polonesa, atual 134ª do ranking, a brasileira precisou superar as oscilações no saque. Foram oito duplas faltas e aproveitamento de apenas 7% dos pontos quando jogou com o segundo serviço. "Foi uma questão de acreditar. Hoje estava com problemas no saque, mas consegui administrar relativamente bem para que não me custasse a vitória", comentou a número 249 do mundo.

"No primeiro set, fiquei bem firme e sabia que, a qualquer momento, ela poderia começar a errar, tentar coisas diferentes. Consegui ficar firme com ela e vencer o primeiro set. No segundo set, na verdade, quando ela teve 5/6, pensei em ficar no jogo, dei sorte em um pouco e consegui voltar para o jogo", avaliou.

Outra surpresa desta quarta foram as quedas da alemã Tatjana Maria, cabeça de chave número 1 do torneio, e da croata Ajla Tomljanovic, segunda pré-classificada. A favorita ao título, 65ª do ranking, foi eliminada pela espanhola Maria-Teresa Torro-Flor por 6/3 e 6/1. Ajla Tomljanovic, por sua vez, caiu diante da checa Tereza Martincova por 6/1, 4/6 e 6/1.

Pela mesma rodada, a norte-americana Bethanie Mattek-Sands e a alemã Laura Siegemund fizeram valer a condição de cabeça de chave para garantir vaga nas quartas de final. Mattek-Sands despachou a romena Ana Bogdan por 6/2 e 6/3, enquanto Siegemund superou a búlgara Elitsa Kostova por 6/3 e 6/1.