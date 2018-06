Gael Monfils bate argentino e avança à semifinal em Buenos Aires

Na busca por pontos para subir no ranking da ATP - já foi Top 10 -, o francês Gael Monfils decidiu apostar nesta temporada nos torneios em quadras de saibro na América Latina. Depois de cair precocemente em Quito, no Equador, o atual número 43 do mundo viajou à Buenos Aires disposto a fazer uma boa campanha no ATP 250 disputado na capital da Argentina. E a ideia está dando certo, pois nesta sexta-feira avançou às semifinais ao derrotar o argentino Leonardo Mayer por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3.

Gael Monfils terá a forte concorrência de rivais argentinos, especialistas no saibro, nestes torneios. Nesta sexta-feira, outro tenista do país anfitrião venceu e está nas semifinais. O local Federico Delbonis passou pelo espanhol Guillermo García-López por 6/3 e 7/5 e terá pela frente o esloveno Aljaz Bedene, que aplicou um duplo 6/4 no também local Diego Schwartzman.

Outro torneio ATP 250 que está sendo disputado nesta semana, fazendo a sua estreia no circuito profissional, é em Nova York, nos Estados Unidos. Na quadra dura, o norte-americano Sam Querrey fez a festa da torcida local ao bater o croata Ivo Karlovic por 2 sets a 0, em dois tie-breaks - parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (7/4).

O rival de Sam Querrey nas semifinais será o francês Adrian Mannarino, que derrotou o xará espanhol Adrian Menendez-Maceiras por 2 sets a 1 - com parciais de 7/5, 2/6 e 6/3.