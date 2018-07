Garantido no ATP Finals, Cilic vai à final no Torneio de Moscou

Marin Cilic viveu um dia de grandes alegrias na sua carreira profissional neste sábado. Horas depois de ser oficialmente confirmado como quinto tenista garantido no ATP Finals, evento que reunirá os melhores jogadores da temporada a partir de 9 de novembro, o croata venceu o casaque Mikhail Kukushkin por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2, e avançou à decisão do Torneio de Moscou.

Surpreendente campeão da última edição do US Open, Cilic terá como rival na final o espanhol Roberto Bautista Agut, que na outra semifinal deste sábado do ATP 250 russo superou o letão Ernests Gulbis por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Atual oitavo tenista do ranking mundial, Cilic precisou de duas horas e 12 minutos para confirmar favoritismo diante de Kukushkin, que chegou a ganhar o primeiro set e quebrou o saque do rival por duas vezes na partida. O croata, porém, converteu quatro de 13 break points para assegurar a virada no placar.

Já Agut conquistou a sua primeira vitória em quatro jogos diante de Gulbis, que defendia a condição de terceiro cabeça de chave da competição, mas acabou sucumbindo em sets diretos. Confirmando todos os seus saques e aproveitando duas de oito chances de quebrar o serviço do letão, ele aplicou o duplo 6/4 em uma hora e 22 minutos de jogo.

Na final deste domingo, Cilic entrará em quadra ainda mais motivado após se juntar a Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal e Stan Wawrinka como tenistas já com vaga assegurada no torneio de simples do ATP Finals. "Este era um dos meus sonhos de infância. Aconteceu neste ano e estou extremamente feliz em relação a este sucesso. É mais uma conquista na minha carreira. O ATP Finals é com certeza um dos torneios mais interessantes do ano. Ele é visto em todo o mundo e traz ótimos públicos em todos os jogos. Será uma grande honra participar deste evento", ressaltou o croata.

ESTOCOLMO - Os finalistas do Torneio de Estocolmo também foram definidos neste sábado. Cabeça de chave número 1 do ATP 250 sueco, o tenista checo se garantiu na decisão ao vencer o alemão Matthias Bachinger por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/4. Ele terá como rival na luta pelo título neste domingo o búlgaro Grigor Dimitrov, atual campeão da competição, que na semifinal superou o australiano Bernard Tomic por 6/3 e 7/5.

Este será o quinto duelo entre Berdych e Dimitrov, sendo que o búlgaro levou a melhor em três dos quatro duelos disputados até hoje. O checo é o atual sétimo colocado do ranking da ATP, enquanto o seu adversário é o décimo.