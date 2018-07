García-López supera Seppi e conquista título em Zagreb

O espanhol Guillermo García-López conquistou neste domingo, 8, o título do Torneio de Zagreb, um ATP 250 disputado em quadras duras e cobertas na Croácia. Número 33 do mundo, ele se tornou o campeão ao derrotar o italiano Andreas Seppi, 41º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3, em 1 hora e 36 minutos.

A conquista de García-López na capital da Croácia foi a quarta da sua carreira, sendo garantida em uma final que reuniu dois tenistas com pelo menos 30 anos - o espanhol tem 31, um a mais do que Seppi. E este triunfo foi o primeiro do espanhol em cinco duelos com o italiano.

Para conseguí-lo, García-López venceu o tie-break do primeiro set após desperdiçar três break points numa parcial que não teve quebras de serviço. No segundo set, o espanhol conseguiu duas quebras de serviço e perdeu o seu saque apenas uma vez para fazer 6/3 e fechar a partida em 2 a 0.

Com isso, García-López garantiu uma premiação de 80 mil euros (aproximadamente R$ 252 mil) e assegurou 250 pontos na próxima atualização do ranking da ATP, nesta segunda-feira.