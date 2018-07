Gasquet abandona e Federer se garante nas semis em Dubai

O suíço Roger Federer precisou permanecer em quadra por apenas 20 minutos nesta quinta-feira para se garantir nas semifinais do Torneio de Dubai, ATP 500 disputado em quadras rápidas nos Emirados Árabes Unidos, competição vencida seis vezes pelo número 2 do mundo, sendo a última dessas conquistas no ano passado.

Federer derrotou o francês Richard Gasquet por 6/1 no primeiro set, que teve apenas 20 minutos de duração. Depois, viu o número 27 do mundo abandonar a partida, se garantindo nas semifinais em Dubai.

Antes disso, Federer dominava completamente o duelo, tanto que venceu os 12 pontos disputados no seu serviço e 26 dos 37 de todo o primeiro set. Além disso, converteu três de quatro break points para conseguir quebras de serviço no primeiro, terceiro e sétimo games.

Em busca da vaga na decisão do Torneio de Dubai, Federer agora terá pela frente o croata Borna Coric, de apenas 18 anos e 84º colocado no ranking, que surpreendeu ao derrotar Andy Murray (6/1 e 6/3) nesta quinta-feira. O duelo será inédito.

Também nesta quinta-feira, o checo Tomas Berdych se classificou às semifinais ao superar o ucraniano Sergiy Stakhovsky, 53ºcolocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/2, em 1 hora e 41 minutos. O próximo adversário do número 8 do mundo em Dubai sairá do duelo entre o sérvio Novak Djokovic e o tunisiano Marsel Ilhan.