Gasquet bate grego e avança à semi na Holanda; Kyrgios pegará Federer na Alemanha

O francês Richard Gasquet confirmou a condição de cabeça de chave número 2 e se garantiu na semifinal do Torneio de Hertogenbosch, na Holanda, ao bater o grego Stefanos Tsitsipas por duplo 7/6, com 7/2 e 7/4 no tie-break, nesta sexta-feira.

Com o triunfo, o ex-Top 10 que hoje ocupa a 30ª posição do ranking mundial se credenciou para enfrentar na próxima fase, neste sábado, o australiano Matthew Ebden, que passou pelo romeno Marius Copil por duplo 6/3 em outro duelo desta sexta.

A outra semifinal também será entre um tenista da França e outro da Austrália. Um deles será Jeremy Chardy, que superou o norte-americano Mackenzie Mcdonald por 2 sets a 1, com 6/4, 4/6 e 7/6 (7/5). Já o australiano Bernard Tomic eliminou o espanhol Fernando Verdasco com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3).

Com status de ATP 250, o Torneio de Hertogenbosch é realizado em quadras de grama e serve de preparação para Wimbledon, tradicional Grand Slam que começa no próximo dia 2 de julho, em Londres, na Inglaterra.

RIVAL DE FEDERER

Também nesta sexta-feira, o australiano Nick Kyrgios se credenciou para ser o rival de Roger Federer na semifinal do Torneio de Stuttgart, na Alemanha, ao vencer o espanhol Feliciano López por 2 sets a 1, com 6/4, 3/6 e 6/3. Caso ganhe este duelo marcado para este sábado, o suíço retornará ao topo do ranking mundial, hoje ocupa pelo espanhol Rafael Nadal.