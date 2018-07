Gasquet bate Starace e faz final com Verdasco em Nice

Em uma partida com apenas duas quebras de serviço, uma para cada tenista no primeiro set, Gasquet precisou disputar dois tie-breaks para conseguir a sua terceira vitória em quatro confrontos com Starace. Para isso, fez oito aces contra apenas dois do seu adversário.

Na decisão em Nice, Gasquet vai enfrentar o espanhol Fernando Verdasco, nono colocado no ranking da ATP, que passou pelo argentino Leonardo Mayer nas semifinais. Os dois finalistas já se enfrentaram nove vezes com cinco vitórias de Verdasco e quatro do francês.