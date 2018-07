Gasquet confirma favoritismo e avança em Montpellier

Depois de eliminar um tenista que ocupa apenas a 249ª colocação do ranking, Gasquet vai jogar agora contra o polonês Jerzy Janowicz. Na semifinal deste sábado, ele enfrentará o número 21 do mundo, que se classificou ao ganhar do francês Edouard Roger-Vasselin por 6/2 e 6/4. Até agora, cada um tem uma vitória no confronto.

A outra semifinal em Montpellier também foi definida nesta sexta-feira. Número 30 do mundo, o francês Gael Monfils venceu o usbeque Denis Istomin por duplo 6/4 e vai enfrentar o finlandês Jarkko Nieminen, 36º colocado do ranking, que avançou com a vitória sobre o também francês Marc Gicquel, por 2 sets a 1, com 6/3, 3/6 e 7/6 (7/5).