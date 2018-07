Gasquet conta com desistência para faturar Montpellier pela 3ª vez

O francês Richard Gasquet não precisou se esforçar muito para ficar com o seu terceiro título do Torneio de Montpellier, neste domingo, na França. Quarto cabeça de chave do ATP 250 realizado em piso duro, o tenista contou com a desistência do polonês Jerzy Janowicz quando vencia o primeiro set por 3/0 no jogo que valeu o título da competição.

Visivelmente fora de suas condições físicas ideais, Janowicz exibia dificuldades até para sacar e logo precisou solicitar atendimento médico. Ele até voltou para quadra após ser atendido e ouvir algumas vaias da torcida local, que queria ver mais jogo, mas depois acabou desistindo do confronto.

Antes de levantar a taça neste domingo, Gasquet foi campeão em Montpellier também em 2006 e 2013, sendo que ficou com o vice-campeonato no ano passado, quando caiu na decisão diante do seu compatriota Gael Monfils.

Atual 28.º colocado do ranking mundial e ex-tenista número 7 do mundo, Gasquet conquistou o seu 11.º troféu de simples de sua carreira, na qual disputou um total de 23 finais com esta realizada diante de Janowicz, atual 44.º jogador da ATP. O polonês, por sua vez, revelou ter dormido mal nas duas últimas noites após contrair uma gripe e sofrer com febre, fato que o deixou fraco e sem condições de atuar de forma competitiva.