Gasquet e Chardy vencem e farão final 100% francesa em ATP 250 holandês

Richard Gasquet e Jeremy Chardy levaram a melhor sobre rivais australianos nos jogos que disputaram neste sábado, na Holanda, e garantiram uma decisão 100% francesa no Torneio de Hertogenbosch, ATP 250 realizado em quadras de grama que serve como preparação para Wimbledon, Grand Slam que começa no próximo dia 2 de julho, em Londres.

+ Federer bate Kyrgios, vai à final em Stuttgart e garante volta ao topo do ranking

+ Em pausa após conquistar Roland Garros, Nadal dá largada nas 24h de Le Mans

Atual 30º colocado da ATP e cabeça de chave número 2 da competição em quadras de grama, Gasquet avançou ao bater Bernard Tomic por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (6/8) e 6/2, enquanto Chardy venceu Matthew Ebden por 6/4 e 7/5 na semifinal.

Ex-Top 10 que já ocupou a sétima posição do ranking mundial, Gasquet buscará neste domingo o seu 15º título de simples no circuito profissional. Já Chardy, atual 72º tenista do mundo, lutará para conquistar o seu segundo troféu.

FEMININO

Também neste sábado foram definidas as finalistas de dois torneios femininos da WTA que são preparatórios para Wimbledon. Uma destas competições foi justamente a chave feminina de Hertogenbosch, onde a belga Kirsten Flipkens e a sérvia Aleksandra Krunic se garantiram na disputa pelo título neste domingo.

Flipkens superou a eslovaca Viktoria Kuzmova por 2 sets a 1, com 7/5, 6/7 (7/9) e 6/4, enquanto Krunic eliminou a norte-americana Coco Vandeweghe, atual 16ª tenista do mundo e cabeça de chave número 1, batida de virada com 2/6, 7/6 (7/4) e 7/6 (7/1).

Em Nottingham, na Inglaterra, a australiana Ashleigh Barty, primeira cabeça de chave, foi à decisão ao bater a japonesa Naomi Osaka por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. A adversária de Barty na final será a britânica Johanna Konta, quarta pré-classificada, que levou a melhor sobre a croata Donna Vekic por 6/2 e 6/3.