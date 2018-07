Gasquet e Monfils caem na estreia em Marselha

Quinto cabeça de chave, Gasquet foi derrotado por Gilles Muller, de Luxemburgo, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 7/6 (7/5). Monfils, por sua vez, caiu diante do espanhol Marcel Granollers por duplo 6/4.

Já o russo Nikolay Davydenko, ex-Top 10, superou o ucraniano Sergiy Stakhovsky por 6/2, 4/6 e 6/2, enquanto o local Michael Llodra derrotou o belga David Goffin por 6/2 e 6/4. Eterna promessa do tênis, o letão eliminou o finlandês Ernests Gulbis por 6/3 e 6/2.

Completando a rodada, o espanhol Roberto Bautista despachou o sérvio Filip Krajinovic por 4/6, 7/6 (7/5) e 6/0 e o indiano Somdev Devvarman venceu o local Benoit Paire por 7/6 (8/6), 6/7 (7/9) e 6/4.

O Torneio de Marselha conta ainda com os favoritos Tomas Berdych, da República Checa, Juan Martín Del Porto, da Argentina, e o local Jo-Wilfried Tsonga. Eles vão estrear direto na segunda rodada, a partir desta quarta-feira.

BUENOS AIRES - Na Argentina, o sétimo cabeça de chave Pablo Andujar se despediu do ATP 250 de Buenos Aires ao ser derrotado pelo espanhol Albert Montanes por 5/7, 6/2 e 6/4. Também venceram nesta terça o espanhol Tommy Robredo, o russo Andrey Kuznetsov e o alemão Julian Reister, algoz do local Martin Alund, grande sensação do Brasil Open, na semana passada.