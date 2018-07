Gasquet e Monfils fazem final francesa em Montpellier

MONTPELLIER - Para alegria da torcida local, o Torneio de Montpellier terá neste domingo uma final francesa. Neste sábado, dois tenistas da França conseguiram vencer a semifinal e vão se enfrentar agora pelo título: Richard Gasquet e Gael Monfils.

Principal candidato ao título no torneio francês - é hoje o número nove do mundo -, Gasquet confirmou o favoritismo neste sábado ao ganhar do polonês Jerzy Janowicz por 2 sets a 0, com apertadas parciais de 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4).

Monfils também entrou na semifinal como favorito. Número 30 do mundo, ele ganhou neste sábado do finlandês Jarkko Nieminen, que ocupa a 36.ª colocação no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/1, e conseguiu a vaga.

A final deste domingo promete equilíbrio, dividindo a torcida francesa em Montpellier. Apesar de viver melhor momento no ranking, Gasquet leva desvantagem no histórico do confronto com Monfils, contra quem soma quatro vitórias em nove jogos.