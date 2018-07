Gasquet e Montañes vencem na estreia em Montpellier

Cabeça de chave número 6 do torneio, Montañes derrotou o francês Arnaud Clement por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. Enquanto isso, Gasquet, que é o sétimo pré-classificado em Montpellier, venceu na estreia o alemão Julian Reister por 6/7 (8/10), 6/3 e 6/3.

Em outro resultado do primeiro dia de disputa do Torneio de Montpellier, que distribui um total de 575 mil euros em prêmios, o português Frederico Gil conseguiu vencer o francês Edouard Roger-Vasselin por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 7/5.

Com a vitória na estreia, Frederico Gil enfrentará agora o francês Jo-Wilfried Tsonga, que é o cabeça de chave número 2 do torneio e entra direto na segunda rodada - o primeiro pré-classificado em Montpellier é o russo Nikolay Davydenko.