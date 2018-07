Gasquet e Raonic vencem na estreia no Masters 1000 de Montecarlo Os cabeças de chave que entraram em quadra nesta segunda-feira não decepcionaram e se classificaram para a segunda rodada do Masters 1000 de Montecarlo, disputado em quadras de saibro, com destaque para o triunfo de Richard Gasquet, o número 10 do mundo, que bateu com facilidade o espanhol Nicolas Almagro, 64º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0.