Gasquet e Robredo vencem na estreia em torneio chinês

Para conseguir esse triunfo, o segundo em quatro confrontos com Muller, Gasquet salvou os seis break points que o adversário teve e ainda converteu três, avançando no ATP 250 chinês. Agora, ele terá pela frente o argentino Juan Monaco, número 97 do mundo, que nesta quarta-feira derrotou o canadense Vasek Pospisil, 44º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 6/3.

Já Robredo precisou de uma virada para se garantir nas quartas de final em Shenzhen. O número 22 do mundo venceu o australiano Samuel Groth, 95º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/5 e 6/3, em 1 hora e 37 minutos.

Robredo sofreu com o potente saque do australiano, que fez 11 aces na partida e acabou sendo soberano no primeiro set. Depois, porém, o espanhol reagiu e assegurou a sua vitória. O adversário de Robredo nas quartas de final será o italiano Andreas Seppi, número 48 do mundo, que nesta quarta-feira bateu o compatriota Simone Bolelli, 76º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.