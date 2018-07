Gasquet e Simon avançam no Torneio de Roterdã Os franceses Gilles Simon e Richard Gasquet confirmaram o favoritismo e avançaram no Torneio de Roterdã, ATP 500 holandês, disputado em quadras rápidas. Nesta quarta, Simon, número 14 do mundo, derrotou o italiano Matteo Viola, que veio do qualifying e está apenas em 145º lugar no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1 hora e 11 minutos.