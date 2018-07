Gasquet é surpreendido por usbeque e Paire avança no Torneio de Metz

A torcida da casa viveu um dia de altos e baixos no Torneio de Metz nesta terça-feira. Dois dos principais favoritas da competição, os anfitriões Richard Gasquet e Benoit Paire estrearam na competição com resultados bem diferentes. Gasquet foi surpreendido e eliminado pelo usbeque Denis Istomin, enquanto Paire passou pelo grego Stefanos Tsitsipas.

Sexto cabeça de chave do torneio e 30.º do ranking, Gasquet não foi páreo para Istomin. Apenas o número 82 do mundo, o usbeque levou a melhor por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 1/6, 6/4 e 6/4. Agora, pega o alemão Yannick Maden, que bateu o argentino Nicolas Kicker em três sets: 6/4, 3/6 e 6/3.

Já Paire viveu dia bem mais tranquilo e avançou à segunda rodada. Cabeça de chave número 7 e 41.º do ranking, o francês eliminou Tsitsipas, apenas 120.º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Na próxima fase, ele vai duelar com o espanhol Marcel Granollers, que suou para bater o italiano Simone Bolelli por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (11/9), 3/6 e 7/6 (10/8).

Em outras partidas desta terça pelo Torneio de Metz, destaque para o espanhol Nicolas Almagro, 131.º do mundo, que passou por 2 sets a 0 pelo francês Julien Benneteau, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/5. Também avançaram à segunda rodada o alemão Peter Gojowczyk e o georgiano Nikoloz Basilashvili.