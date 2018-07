Gasquet estreia com vitória fácil no Torneio de Bangcoc O francês Richard Gasquet, atual tenista número 9 do ranking mundial, estreou com uma vitória fácil no Torneio de Bangcoc nesta quinta-feira. Segundo cabeça de chave da competição, ele derrotou o eslovaco Lukas Lacko por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e se garantiu nas quartas de final na Tailândia.