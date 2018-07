Gasquet estreia com vitória no Torneio de Montpellier Principal favorito ao título, o tenista francês Richard Gasquet estreou com vitória no Torneio de Montpellier, nesta quinta-feira, na França. Cabeça de chave número 1, ele entrou direto na segunda rodada e ganhou do compatriota Paul-Henri Mathieu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.