Gasquet ganha e enfrenta Murray na semifinal em Miami

O francês Richard Gasquet continua surpreendendo no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, que é disputado em quadras rápidas. Depois de eliminar o russo Mikhail Youzhny e o espanhol Nicolas Almagro, foi a vez de o checo Tomas Berdych, atual número 6 do ranking mundial da ATP, sofrer com a boa fase do tenista da França. Em pouco mais de uma hora de jogo, Gasquet ganhou facilmente por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, pelas quartas de final da competição.

Nas semifinais, neste sábado, Gasquet terá mais uma prova difícil pela frente. O seu adversário será o britânico Andy Murray, número 3 do mundo e cabeça de chave número 2 em Miami. Mais cedo, Murray teve um pouco de trabalho, mas ganhou em dois sets do croata Marin Cilic (6/4 e 6/3).

Gasquet, número 10 do mundo, e Murray já mediram forças no circuito profissional da ATP em sete oportunidades e o tenista britânico saiu com o resultado positivo de quadra por quatro vezes. A última partida na qual os dois se cruzaram foi em Roland Garros, no ano passado, e, na ocasião, Murray venceu por 3 sets a 1 - com parciais de 1/6, 6/4, 6/1 e 6/2.