Gasquet supera Berdych e encara Nadal em semifinal

Com a vitória, o ex-número sete do mundo avançou à semifinal, feito que não alcançava em um torneio deste nível desde o Masters de Paris de 2007 - na ocasião, foi derrotado pelo argentino David Nalbandian.

No saibro italiano, o francês terá pela frente o espanhol Rafael Nadal, no sábado. Gasquet nunca venceu o atual número 1 do mundo no circuito profissional. São oito jogos, com oito vitórias do espanhol. A última delas no Masters de Montecarlo, no mês passado.

Desta vez, porém, Gasquet entrará em quadra motivado por dois triunfos sobre tenistas top 10. Diante de Berdych, ele mostrou a mesma boa atuação da quinta, com seguidos winners de backhand e bolas anguladas. O checo chegou a vencer o primeiro set, sem ter o saque ameaçado, mas não resistiu à forte reação de Gasquet, que impôs quatro quebras no segundo e terceiro sets.