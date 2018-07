Gasquet vence belga e enfrenta Starace em Nice O tenista Richard Gasquet, 68.º do ranking, fez a festa da torcida francesa nesta quinta-feira ao derrotar o belga Olivier Rochus por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, e garantir vaga na semifinal do Torneio de Nice, na França. Nas oitavas, Rochus havia eliminado o primeiro favorito Robin Soderling.