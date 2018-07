Gasquet vence espanhol e vai às quartas de final na Antuérpia

Gasquet dominou o confronto com o número 80 do mundo, não cedeu sequer um break point e aproveitou três dos oito que teve a seu favor. Agora, espera o vencedor do confronto entre seu compatriota Gilles Simon e o alemão Jan-Lennard Struff para conhecer seu adversário nas quartas.

Se o terceiro cabeça de chave venceu, o quarto não ficou atrás. O uruguaio Pablo Cuevas teve um pouco mais de dificuldade, mas passou pelo eslovaco Josef Kovalik, 128.º do ranking, em dois sets: 6/4 e 7/6 (7/4). Nas quartas, duelará com o norte-americano Taylor Fritz ou o argentino Diego Schwartzman.

Ainda pela primeira rodada, Gilles Simon venceu nesta quarta o alemão Yannick Maden em dois sets, com parciais de 6/3 e 6/2, e avançou à segunda rodada, para encarar justamente o alemão Struff. O italiano Andreas Seppi eliminou o holandês Robin Haase, o belga Steve Darcis passou pelo francês Benoit Paire e o norte-americano Taylor Fritz derrotou o belga Joris De Loore.

ESTOCOLMO - Em Estocolmo, o argentino Juan Martín Del Potro seguiu com sua missão de voltar à elite do tênis após uma série de graves lesões e venceu nesta quarta. Logo na estreia, ele superou o norte-americano John Isner, cabeça de chave número 7, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (8/6).

Número 63 do ranking, Del Potro superou o potente saque do adversário, que disparou 15 aces ao longo da partida. Agora, o argentino terá pela frente na segunda rodada o espanhol Nicolas Almagro.

Já pela segunda rodada, o croata Ivo Karlovic, terceiro cabeça de chave, eliminou o sueco Mikael Ymer por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4. Já o quarto favorito da competição, o alemão Alexander Zverev, precisou de somente dois sets para bater o francês Adrian Mannarino: 7/5 e 6/4.